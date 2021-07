(Di martedì 13 luglio 2021) Oggi, martedì 13 luglio, l'si prende una pausa. Dal Nord Atlantico, come sottolinea l'esperto di 3b.com Lorenzo Baino, entra in azione una perturbazione collegata ad una saccatura di ...

infoitinterno : Meteo, il break dell'estate: pioggia e calo delle temperature

Le previsionia Pisa A Pisa si andrà verso un veloce peggioramento ed una rinfrescata da martedì, con passaggio di rovesci e temporali già in mattinata. Nel corso del pomeriggio comunque il ...PRIMODELL'ESTATE: DOMANI FRONTE FREDDO DAL NORD EUROPA IN TRANSITO SUL PIEMONTE, CON VIOLENTI ... Importante aggiornamentoin vista di un marcato ed imminente peggioramento delle condizioni ...Tendenza METEO: PROSSIMO WEEKEND NOVITA', ecco dove arriveranno gli ACQUAZZONI Vortice depressionario in marcia verso Sud nel corso del fine settimana. Massime al Centro Sud in ulteriore flessione con ...Le previsioni meteo a Pisa. A Pisa si andrà verso un veloce peggioramento ed una rinfrescata da martedì, con passaggio di rovesci e temporali già in mattinata. Nel corso del pomeriggio comunque il tem ...