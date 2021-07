“Italia-Inghilterra si deve rigiocare” | la petizione dei tifosi inglesi per far ripetere la finale

(Di martedì 13 luglio 2021) Bisogna saper perdere, diceva una vecchia canzone. Un pregio che evidentemente moltihanno dimostrato di non avere, dopo la sconfitta ai rigori contro la nostra Nazionale nelladegli Europei disputata domenica a Wembley. I sudditi della Regina in diverse occasioni si sono rivelati poco sportivi – a differenza di quanto solitamente si dice nei loro confronti – come quando hanno fischiato durante il nostro inno o quando si sono tolti la medaglia appena ricevuta. E c’è addirittura chi ha chiesto dila partita che ci ha regalato il titolo di campioni d’Europa, a 53 anni di distanza dall’ultima ...

Berrettini ha raggiunto lo stadio di Wembley, per assistere alla finale degli Europei di calcio 'Sono arrivato nell'intervallo di, quando perdevamo 1 - 0. Non ho fatto in tempo ...Il pilota di Formula 1 Lando Norris è stato rapinato a Wembley del suo orologio al termine della sfida. I disordini fuori da Wembley in occasione della finale degli Europei tra, vinta dagli azzurri ai rigori, non hanno risparmiato il pilota della McLaren Lando ...