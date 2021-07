In Messico un volontario bresciano è stato ucciso in strada. Seguiva progetti di cooperazione da dieci anni (Di martedì 13 luglio 2021) Quattro colpi di pistola. Così è morto Michele Colosio, un volontario italiano di 42 anni freddato in Messico, a San Cristóbal de Las Casas, in Chiapas, mentre stava andando a fare la spesa. L’uomo veniva da Borgosatollo, in provincia di Brescia. Era un tecnico di radiologia agli Spedali civili, ma da dieci anni viaggiava tra l’Italia e il Messico per occuparsi di seguire vari progetti di cooperazione tra i due Paesi. Quando rientrava a Brescia viveva ancora con sua madre, che ora è in contatto con la Farnesina per il rientro della salma. Sono ancora ... Leggi su open.online (Di martedì 13 luglio 2021) Quattro colpi di pistola. Così è morto Michele Colosio, unitaliano di 42freddato in, a San Cristóbal de Las Casas, in Chiapas, mentre stava andando a fare la spesa. L’uomo veniva da Borgosatollo, in provincia di Brescia. Era un tecnico di radiologia agli Spedali civili, ma daviaggiava tra l’Italia e ilper occuparsi di seguire variditra i due Paesi. Quando rientrava a Brescia viveva ancora con sua madre, che ora è in contatto con la Farnesina per il rientro della salma. Sono ancora ...

