Il fidanzato di Saman Abbas: «Per me lei è viva, la sogno tutte le notti e mi chiede aiuto» (Di martedì 13 luglio 2021) Saqib Ayub, 21 anni, promesso sposo di Saman Abbas, parla oggi in un’intervista a La Stampa della sua fidanzata sparita ormai quasi due mesi e mezzo fa da Novellara in provincia di Reggio Emilia. «Saman è viva, la sogno tutte le notti: piange e dice di aiutarla a uscire dalla camera in cui è rinchiusa», dice Saqib, raccontando di averla conosciuta un anno e mezzo fa attraverso Tik-Tok: «Ci vedevamo a Bologna di nascosto, era il periodo in cui lei stava in comunità». Il ragazzo dice di aver parlato anche con la madre una volta su Instagram: «Era arrabbiata, diceva “così ... Leggi su open.online (Di martedì 13 luglio 2021) Saqib Ayub, 21 anni, promesso sposo di, parla oggi in un’intervista a La Stampa della sua fidanzata sparita ormai quasi due mesi e mezzo fa da Novellara in provincia di Reggio Emilia. «, lale: piange e dice di aiutarla a uscire dalla camera in cui è rinchiusa», dice Saqib, raccontando di averla conosciuta un anno e mezzo fa attraverso Tik-Tok: «Ci vedevamo a Bologna di nascosto, era il periodo in cui lei stava in comunità». Il ragazzo dice di aver parlato anche con la madre una volta su Instagram: «Era arrabbiata, diceva “così ...

