Gli Elites realizzano una reaction a Wembley per la finale degli Europei (Di martedì 13 luglio 2021) Sta spopolando su YouTube (con oltre 500.000 views in meno di 12 ore) la reaction della finale degli Europei registrata dagli Elites a Wembley. Gli Elites infatti, grazie ad Adidas, sono stati gli unici influencer italiani presenti allo stadio durante la partita vinta dall'Italia sull'Inghilterra ai rigori che hanno prodotto contenuti. Gli Elites sono un gruppo di Influencer molto seguiti dagli appassionati di calcio con oltre 4 Milioni di followers tra i vari social ed è composto da Fiusgamer, Ohm, Enry Lazza e Tatino23. Diventano famosi grazie ai loro ...

