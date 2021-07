Genoa | le gerarchie tra i pali sono chiare | non c’è posto per Paleari

(Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Albertolascerà il. Per il momento è l’unica notizia certa. Dove andrà si saprà nei prossimi giorni, con Ternana e Benevento a contendersi l’ex numero uno del Cittadella. Gli umbri posfare affidamento sul si del giocatore ma la Strega vanta un canale preferenziale con il, società dalla quale ha prelevato il centrocampista Giacomo Calò. Il presidente Oreste Vigorito si sarebbe convinto ad accelerare la trattativa per, nonostante le difficoltà nel piazzare Lorenzo Montipò. Decisione che permetterebbe al direttore sportivo Pasquale Foggia ...

PUO' RESTARE - A Caldara si sono interessati, Verona e Cagliari, tutti con la formula del ... Con l'obiettivo di scalare posizioni nelledi Pioli, al momento definite....è l'unica squadra del campionato di Serie A al momento senza allenatore e l'ex tecnico del... Scivola indietro nelleRolando Maran, più defilato Eugenio Corini. In ogni caso, lo Spezia ...Ancora 24 ore circa di attesa e per la Juventus inizierà ufficialmente la nuova stagione con il raduno della Continassa. Con i nazionali che raggiungeranno il ritiro più avanti, mister Allegri inizial ...Sono giorni molto importanti per il calciomercato della Juventus, con la dirigenza bianconera impegnata a definire la rosa di Allegri.