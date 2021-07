Francia, da settembre niente stipendio a sanitari non vaccinati (Di martedì 13 luglio 2021) Il ministro della Salute francese, Olivier Véran, ha annunciato che il personale sanitario che non si sarà completamente vaccinato entro il 15 settembre non potrà più lavorare e non verrà più pagato. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 luglio 2021) Il ministro della Salute francese, Olivier Véran, ha annunciato che il personaleo che non si sarà completamente vaccinato entro il 15non potrà più lavorare e non verrà più pagato. ...

