(Di martedì 13 luglio 2021) Milano, 13 lug. (Adnkronos) - Nelgli importi medi pagati da un'impresa localizzata in uno dei 283 Comuni oggetto del monitoraggio sulla fiscalità locale, elaborato da, mostrano una sostanziale stabilità rispetto a quelli pagati nel 2019: (+0,2% sia per i capannoni che per gli uffici). Il Rapporto sulla fiscalità locale, promosso dae giunto alla sua nona edizione, sottolinea anche l'enorme disparità esistente tra l'imposizione della tassa dei rifiuti (TARI), nei comuni più cari rispetto a quelli meno cari: dove l'imposizione è più forte sia gli uffici che i capannoni pagano 13 volte di più rispetto a quelli ...

Advertising

TV7Benevento : Fisco: Assolombarda, stabile la pressione nel 2020 (3)... - TV7Benevento : Fisco: Assolombarda, stabile la pressione nel 2020 (2)... - TV7Benevento : Fisco: Assolombarda, stabile la pressione nel 2020... - stezic : RT @aascarabelli: #Fisco è leva di competitività del territorio e elemento fondamentale per facilitare la messa a terra del #PNRR. Strument… - Assolombarda : RT @aascarabelli: #Fisco è leva di competitività del territorio e elemento fondamentale per facilitare la messa a terra del #PNRR. Strument… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Assolombarda

La Sicilia

Il ministro dell'Economia Daniele Franco intervenendo all'assemblea di, snocciola ... la cui attuazione non "sarà facile " e per il sostegno alle riforme, dalal lavoro al welfare. "...La dichiarazione del presidente diMilano, 13 lug. Nel 2020 gli importi medi pagati da un'impresa localizzata in uno dei 283 Comuni oggetto del monitoraggio sulla fiscalità locale, elaborato da A ...Nuovo presidente per la sede di Lodi di Assolombarda: ieri pomeriggio l’assemblea di presidio ha eletto Fulvio Pandini, classe 1962, fondatore, presidente e amministratore delegato di Isac Srl. - Isti ...