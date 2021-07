FIFA 22 | WebApp & Companion App – Possibile data di rilascio

(Di martedì 13 luglio 2021) Con l’Early Access di22 EA Sports potrebbe rilasciare anche lae laApp della modalità Ultimate Team. Ormai da anni siamo abituati ad una release entro la metà del mese di settembre mentre per questa edizione bisognerà attendere qualche giorno in più rispetto al tradizionale periodo. Negli ultimi anni la software house canadese ha rilasciato lae lacontestualmente alanticipato del nuovo capitolo della serie grazie all’abbonamento a pagamento ad EA Access e EA Access Origin. Per22 l’accesso anticipato al gioco ...

Come detto in precedenza, FIFA 22 uscirà il prossimo 1 Ottobre 2021 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Google Stadia. Per la versione di punta del titolo infatti, sembra che Electronic Arts ...FIFA 22 offrirà anche funzionalità profonde e innovative in altre parti del gioco e nelle modalità più popolari tra cui la Modalità Carriera, VOLTA FOOTBALL, Pro Club e FIFA Ultimate Team. La tecnolog ...