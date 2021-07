Fares | “Sarri ci aiuterà a far bene Felici di avere con noi Hysaj”

(Di martedì 13 luglio 2021) Direttamente dal ritiro della Lazio, situato presso il comune di Auronzo, Mohamedha parlato del neo tecnico laziale, Maurizio, del nuovo arrivato,e della giovane promessa Raul Moro: “Lavorare in ritiro è importante dopo le vacanze. Ti permette di ritrovare la condizione, i compagni e scoprire il nuovo mister per preparare una stagione che speriamo possa essere importante.? Il mister è molto serio, lavora molto sulla difesa e sul nuovo modulo.cia capire al meglio la difesa a 4 ed a far? Elseid è molto ...

Advertising

sportli26181512 : Fares: 'Voglio dimostrare di essere da Lazio': L'esterno pronto a calarsi nel nuovo modulo di Sarri e vuole rilanci… - krudotw : Quinta e sesta formazione dell’era Sarri Reina Lazzari Ramos Patric Hysaj Akpa Leiva Bertini Jony Caicedo Moro St… - krudotw : Terza e quarta formazione dell’era Sarri Strakosha Marusic Ramos Patric Fares Milinkovic Leiva Bertini Shehu Muriq… - Moody31045846 : RT @krudotw: Prime due formazioni dell’era Sarri alla Lazio Strakosha Lazzari Patric Vavro Hysaj Troise Escalante Akpa Adekanye Caicedo Mo… - krudotw : Prime due formazioni dell’era Sarri alla Lazio Strakosha Lazzari Patric Vavro Hysaj Troise Escalante Akpa Adekanye… -

Ultime Notizie dalla rete : Fares Sarri

Lazio Con l'arrivo dila Lazio cambia definitivamente faccia. Si passa a un 4 - 3 - 1 - 2 con Reina in porta. In difesa arretrato Lazzari con Acerbi, Luiz Felipe e. A centrocampo i ...AURONZO DI CADORE - Momoin fase di rilancio. Pronto e carico per la nuova stagione, si sta inserendo, come tutti, nelle nuove idee e strategie di Maurizio. Ai microfoni di Lazio Style Channel ha commentato i ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Momo Fares è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, canale 233 di Sky: “Lavorare in ritiro è importante dopo le vac ...AURONZO DI CADORE-Momo Fares in fase di rilancio. Pronto e carico per la nuova stagione, si sta inserendo, come tutti, nelle nuove idee e strategie di Maurizio Sarri. Ai microfoni di Lazio Style Chann ...