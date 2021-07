Diavoli 2 in onda nel 2022 | riprese terminate dopo gli ultimi ciak a Londra

Leggi su optimagazine

(Di martedì 13 luglio 2021)2 innel? Sembra proprio che l’attesa prima di vedere i nuovi episodi della secstagione potrebbe essere lunga e tutto per via dei lavori sul set terminati proprio in questi giorni, almeno secondo quanto si evince dai profili social dei protagonisti.in Italia, a Roma, Alessandro Borghi e il resto del cast (Patrick Dempsey in realtà si è visto poco) si sono spostati a. Proprio lì in queste settimane si sono battuti quelli che sembrano essere glidi2. A ...