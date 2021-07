De Maggio commenta | Spalletti lo voleva alla Roma | adesso può tornare utile

(Di martedì 13 luglio 2021) Intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Valter Deha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti riguardo il nuovo tecnico del Napoli, Luciano, e un giocatore che era stato cercato in passato dall'allenatore toscano. Si tratta di Adam Ounas: qualche tempo fa si ipotizzò uno scambiopari tra l'algerino e Cengiz Ünder, ma poi l'affare non andò in porto. Orapuò finalmente lavorare e conoscere meglio Ounas, e chissà che l'allenatore non decida di porre un veto sulla sua cessione.

