Covid | news In Francia record di dosi dopo la stretta sul Green pass LIVE

(Di martedì 13 luglio 2021)che il presidente Macron ha annunciato che per andare al bar e al ristorante servirà un, nel Paese si superano le 790mila somministrazioni. In Italia la misura divide i governatori e il mondo della politica: piace ai dem e a FI ma trova freddo M5s. Meloni: "Idea raggelante". Salvini: "Non scherziamo". Intanto si registrano 1534 nuovi casi e 20 morti nelle ultime 24 ore. Tasso di positività allo 0,8%. Calano terapie intensive (-1) e i ricoveri ordinari (-21)

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

La vera arma per combattere ilrimane comunque la vaccinazione della maggior parte dei cittadini. Attualmente un dato incoraggiante è che ben 26 milioni di italiani hanno scaricato il green ...PIEMONTE Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 53 nuovi casi di persone risultate positive al- 19 (di cui 15 dopo test antigenico), pari allo 0,4 % di 13.870 tamponi ...(Adnkronos) - Il Villaggio è destinato a fungere da centro anche di socialità per gli atleti e includerà un caffè, un fioraio, una banca, uno studio fotografico e una lavanderia a secco, oltre a un ne ...ROMA, 13 LUG - "La campagna vaccinale va sostenuta, incoraggiata e, possibilmente, velocizzata. Questa è la nostra migliore arma per un ritorno alla stabilità delle nostre vite. Quello che tuttavia no ...