Costacurta: «Così scelsi Mancini, conosceva tutto delle Under dell’Italia» (Di martedì 13 luglio 2021) Alessandro Costacurta è stato tra i fautori della scelta di Mancini alla guida della Nazionale: le sue parole sul ct azzurro Alessandro Costacurta spiega la scelta di Mancini a capo della Nazionale nata 3 anni fa. Le parole a Sky Sport. «tutto nasce casualmente, lui era a Roma con lo Zenit. Lui cominciò a raccontarmi i calciatori che sarebbero potuti essere fondamentali per la Nazionale dei prossimi 10 anni, conosceva perfettamente i giocatori dell’Under 20 e dell’Under 19. Conoscendolo pensai che avrebbe potuto portarci fuori dalle tenebre ma non pensavo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Alessandroè stato tra i fautori della scelta dialla guida della Nazionale: le sue parole sul ct azzurro Alessandrospiega la scelta dia capo della Nazionale nata 3 anni fa. Le parole a Sky Sport. «nasce casualmente, lui era a Roma con lo Zenit. Lui cominciò a raccontarmi i calciatori che sarebbero potuti essere fondamentali per la Nazionale dei prossimi 10 anni,perfettamente i giocatori dell’20 e dell’19. Conoscendolo pensai che avrebbe potuto portarci fuori dalle tenebre ma non pensavo ...

