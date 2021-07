Come cambia, per l’ennesima volta, la fondazione Enea tech (Di martedì 13 luglio 2021) (Foto: Corbis Images)Con un emendamento al decreto legge Sostegni bis, la conversione parlamentare ha portato ulteriori modifiche a scopi e finalità alla fondazione Enea tech che, dopo essere diventata Enea Biomedical tech, ora cambia nuovamente nome in Enea tech e Biomedical. Dopo essere stato concepito dal governo Conte bis, con un fondo dedicato a iniziative di trasferimento tecnologico, il dl Sostegni bis era intervenuto decidendo che 200 milioni dei 500 in dotazione fossero destinati al biomedicale, effettuando un primo cambio di nome dell’organismo. ... Leggi su wired (Di martedì 13 luglio 2021) (Foto: Corbis Images)Con un emendamento al decreto legge Sostegni bis, la conversione parlamentare ha portato ulteriori modifiche a scopi e finalità allache, dopo essere diventataBiomedical, oranuovamente nome ine Biomedical. Dopo essere stato concepito dal governo Conte bis, con un fondo dedicato a iniziative di trasferimento tecnologico, il dl Sostegni bis era intervenuto decidendo che 200 milioni dei 500 in dotazione fossero destinati al biomedicale, effettuando un primo cambio di nome dell’organismo. ...

