Calciomercato Roma, arriva il primo colpo per Mourinho (Di martedì 13 luglio 2021) Il Calciomercato della Roma inizia a muoversi per regalare i primi colpi al neo tecnico giallorosso José Mourinho, che ha chiesto alcuni rinforzi per completare la squadra. Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, la Roma aspetta, in mattinata, lo sbarco a Fiumicino di Rui Patricio, portiere acquistato dal Wolverhampton e fortemente voluto da Mou per sistemare la porta, dopo la partenza di Pau Lopez. Calciomercato Roma, IL primo colpo Tutto fatto, quindi, per il primo colpo estivo del ... Leggi su rompipallone (Di martedì 13 luglio 2021) Ildellainizia a muoversi per regalare i primi colpi al neo tecnico giallorosso José, che ha chiesto alcuni rinforzi per completare la squadra. Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, laaspetta, in mattinata, lo sbarco a Fiumicino di Rui Patricio, portiere acquistato dal Wolverhampton e fortemente voluto da Mou per sistemare la porta, dopo la partenza di Pau Lopez., ILTutto fatto, quindi, per ilestivo del ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Lo #SportingCP prende Catena, giovane difensore della #Roma - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, obiettivo #Bensebaini dopo l'infortunio di #Spinazzola. I giallorossi continuano a insister… - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, #Mendes a #Roma per la conferenza di #Mourinho: definirà con i giallorossi anche l'operazio… - cmdotcom : #Roma , Dan Friedkin nuovo membro di CdA e comitato esecutivo dell'ECA - Solo_La_Lazio : ?? A breve a Roma per un chiarimento ?? Intanto i suoi agenti lo spingono verso il #Milan... ?? ma #Lotito non fa scon… -