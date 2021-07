Calciomercato 2021, tutte le trattative in corso (Di martedì 13 luglio 2021) La Lazio accoglie a braccia aperte il ritorno di Felipe Anderson . I biancocelesti hanno ufficializzato l'approdo del giocatore del West Ham , che torna a vestire la maglia del club dopo la parentesi ... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) La Lazio accoglie a braccia aperte il ritorno di Felipe Anderson . I biancocelesti hanno ufficializzato l'approdo del giocatore del West Ham , che torna a vestire la maglia del club dopo la parentesi ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato 2021 Calciomercato Serie C, Legnago: ecco Contini LEGNAGO - Il Legnago , in una nota societaria, ha reso noto l'acquisto a titolo temporaneo dell'attaccante, classe 2001, Gianluca Contini . Ecco il comunicato: " F. C. Legnago Salus comunica di aver ...



Calciomercato, news e trattative di oggi LIVE Sky Sport Calciomercato Roma, ecco l’attaccante | Mourinho sorride Calciomercato Roma, il post dell'attaccante lascia poco spazio alle interpretazioni. Pronto a tenere la maglia giallorossa addosso ...

Calciomercato Milan: Tadic allontana i rossoneri Il Milan vorrebbe portare a Milanello un giocatore di grande qualitĂ ed esperienza come Dusan Tadic, ma il calciatore ...

LEGNAGO - Il Legnago , in una nota societaria, ha reso noto l'acquisto a titolo temporaneo dell'attaccante, classe 2001, Gianluca Contini . Ecco il comunicato: " F. C. Legnago Salus comunica di aver ...