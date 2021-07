Bitcoin non riesce a superare i 35 mila USD e scende sotto i 33 mila (Di martedì 13 luglio 2021) La criptovaluta di riferimento ieri si è ripresa, ma non è riuscita a rompere il livello di resistenza a 35 mila USD, permettendo agli orsi di riprendere il controllo e trascinare il prezzo verso l’area dei 33 mila USD. Ieri Bitcoin ha vissuto un discreto aumento di prezzo rompendo la resistenza dei 33.500 dollari e si è mosso sopra il livello dei 34.500 dollari. La criptovaluta di riferimento non è però riuscita a portarsi sopra il livello di resistenza dei 35.000 dollari. La coppia BTC/USD ha formato il massimo vicino ai 34.676 USD prima che il prezzo crollasse nuovamente. È così sceso ... Leggi su coinlist.me (Di martedì 13 luglio 2021) La criptovaluta di riferimento ieri si è ripresa, ma non è riuscita a rompere il livello di resistenza a 35USD, permettendo agli orsi di riprendere il controllo e trascinare il prezzo verso l’area dei 33USD. Ieriha vissuto un discreto aumento di prezzo rompendo la resistenza dei 33.500 dollari e si è mosso sopra il livello dei 34.500 dollari. La criptovaluta di riferimento non è però riuscita a portarsi sopra il livello di resistenza dei 35.000 dollari. La coppia BTC/USD ha formato il massimo vicino ai 34.676 USD prima che il prezzo crollasse nuovamente. È così sceso ...

Advertising

frances72600914 : @crypto_gateway Tanto sei perché lo scrivono. Bitcoin logora chi non ce l’ha. - angelo_desimoni : @aleaus81 @DigitalBitsOrg @OfficialASRoma Spero che almeno pagheno in euro… e non in Bitcoin ?????? - vanni_t : RT @crypto_gateway: E' detestabile quando persone che non sanno niente di finanza, e meno che meno di #Bitcoin, ti vengono a spiegare che '… - Luca61921102 : RT @crypto_gateway: E' detestabile quando persone che non sanno niente di finanza, e meno che meno di #Bitcoin, ti vengono a spiegare che '… - turinglabsorg : RT @btcintheclub: ??Attenzione #Bitcoiners! Domani inauguriamo #TwitterSpaces con un approfondimento in diretta che vi svelerà tutti i segr… -