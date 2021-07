Benji e Fede all’Arena di Verona per l’ultima volta, così hanno detto addio (Di martedì 13 luglio 2021) Nonostante i sorrisi e le battute c’era tanta malinconia per l’ultimo concerto di Benji & Fede all’Arena di Verona, la seconda delle due date dell’evento rinviato previsto a maggio dello scorso anno e rinviato a causa del Covid-19. I due si ritrovano sul palco dopo i festeggiamenti la sera prima per la vittoria della Nazionale italiana, anche se Federico ha preso in giro l’ex ormai socio: “Ma va tu dopo otto minuti dalla fine eri già a dormire!”. Palco con megaschermi, la band, outfit perfetto firmato Versace, sembra quasi che la pandemia non sia mai arrivata e che il tempo si sia fermato a un anno fa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Nonostante i sorrisi e le battute c’era tanta malinconia per l’ultimo concerto didi, la seconda delle due date dell’evento rinviato previsto a maggio dello scorso anno e rinviato a causa del Covid-19. I due si ritrovano sul palco dopo i festeggiamenti la sera prima per la vittoria della Nazionale italiana, anche serico ha preso in giro l’ex ormai socio: “Ma va tu dopo otto minuti dalla fine eri già a dormire!”. Palco con megaschermi, la band, outfit perfetto firmato Versace, sembra quasi che la pandemia non sia mai arrivata e che il tempo si sia fermato a un anno fa, ...

BenjieFede : Ieri è stata una giornata davvero magica, questa sera invece sarà una vera e propria celebrazione per ringraziarvi… - IlContiAndrea : Prima Benji e poi Fede sventolano la bandiera rainbow. Sostegno al #DdlZan #LiveNowItalia - BenjieFede : In migliaia da tutta Italia ci avete chiesto la possibilità di vedere il nostro ultimo concerto dell’Arena di Veron… - e3ma_ : RT @ilpazzodizona: abbiamo avuto modo di rimandare questo momento per più di un anno, oggi abbiamo scritto l'ultima pagina dell'ultimo capi… - FQMagazineit : Benji e Fede all’Arena di Verona per l’ultima volta, così hanno detto addio -