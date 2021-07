Avellino | trattore si ribalta e travolge 75enne | morto sul colpo

(Di martedì 13 luglio 2021) A Chiusano San Domenico, in provincia di, un agricoltore di 75 anni èquesta mattina in un incidente agricolo. Secondo le forze dell’ordine, l’uomo stava lavorando ai campi quando ilche stava guidando si èto e lo ha travolto. Inutili i soccorsi, poiché la vittima è deceduta sulL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

occhio_notizie : Dramma nelle campagne di #ChiusanoSanDomenico. Un 75enne del posto è morto a seguito di un #incidente sul trattore -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino trattore

Un uomo di 75 anni è morto investito dal proprioa Chiusano di San Domenico, in provincia di. L'incidente è avvenuto questa mattina in una zona di campagna. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Montella e ...A Guardia dei Lombardi, in provincia di, un operaio di 34 anni, di origine rumena , resta ... un uomo di 49 anni, Armando Rocco Mita, muore nel ribaltamento delche stava guidando in ...AVELLINO – Stava lavorando nei campi quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il trattore si è capovolto e lo ha travolto uccidendolo. E’ morto così un agricoltore di 75 anni di Chi ...Grave incidente agricolo a Chiusano San Domenico (Avellino): un 75enne, residente nella zona, è stato travolto dal proprio trattore mentre era al ...