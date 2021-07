Amici | Sangiovanni racconta la sua emozione

(Di martedì 13 luglio 2021) Grandeperche ieri sera ha potuto riabbracciare il pubblico e i suoi fan grazie al concerto organizzato da Radio Bruno. Il calore dei presenti ha colpito il cantante, che ha ringraziato tutti sui social per l’affetto ricevuto. Altra grande serata per: il vincitore della categoria canto di20 è tornato ad esibirsi di fronte al pubblico. Dopo l’esperienza nel talent di Maria De Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

realkekka : Mi riempie il cuore di gioia vedere quanto affetto sta ricevendo sangiovanni da quando è uscito da amici. ?? #amemici20 - sangio_amici : Radio Bruno- sangiovanni pt.4 - sangio_amici : Radio Bruno- sangiovanni pt.3 - sangio_amici : Radio Bruno- sangiovanni pt.2 - sangio_amici : Radio Bruno- sangiovanni pt.1 -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Sangiovanni

fa un'ammissione: 'E' stato emozionante dopo tempi così difficili'all'anagrafe Damian Giovanni Pietro, è uno degli ex protagonisti più amati della ventesima edizione di ...... a cominciare da quello che probabilmente è l'idolo della stragrande maggioranza dei giovani in queste settimane, leggasi. Direttamente dade Maria de Filippi con il suo brano "...E anche Deddy e Sangiovanni, direttamente da Amici 20, sono pronti a infiammare il pubblico dal vivo e a casa… Lo show musicale toccherà diverse località italiane. La prima tappa è prevista ...Sangiovanni è uno dei protagonisti della prima serata di Battiti Live 2021 che andrà in onda questa sera su Italia Uno.