XX Rapporto Annuale Inps, Tridico e Di Michele ricevuti da Mattarella

ROMA – Il Presidente dell'Inps Pasquale Tridico e il Direttore generale Gabriella Di Michele sono stati ricevuti oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una udienza privata dedicata alla presentazione del XX Rapporto Annuale dell'Istituto. Nel lungo colloquio presso il Quirinale sono stati approfonditi i temi dell'impatto dell'emergenza sanitaria sul Paese, che ha comportato uno sforzo straordinario da parte dell'Inps e dei suoi dipendenti per assicurare l'erogazione di misure straordinarie e ordinarie a decine di milioni di persone.

