Xperia 1 III | autonomia molto buona I risultati del test di laboratorio

(Di lunedì 12 luglio 2021) In attesa della recensione completa ecco come si comporta il nuovo flagship Sony sul fronte. Il risultato, considerando la dotazione, è in linea con quello del modello precedente con il vantaggio di una batteria più grande...

Pareggiano gli smartphone top di gamma Sony per il 2021 con il 3,8% dei voti sia perche per. In coda OnePlus 9T (3,5%) , Honor 50 (3,5%) , seguiti dal vociferato ma ...Alla fine arriva anche lei, Sony; in un periodo di apparente calma del mercato mobile la casa giapponese scocca una freccia di peso che si chiama, tutto tranne che un semplice smartphone. I connotati potrebbero sembrare i medesimi dello scorso anno, d'altronde l'estetica è forse secondaria all'interno di un simile progetto che ...In attesa della recensione completa ecco come si comporta il nuovo flagship Sony sul fronte autonomia. Il risultato, considerando la dotazione, è in linea con quello del modello precedente con il vant ...dovrebbero essere incentrate sull'utilizzo di un processore Snapdragon 888 di potenza analoga a quella del recentemente svelato smartphone Sony Xperia 1 III. L'appassionato di console portatili ...