Wimbledon 2021 | Novak Djokovic proiettato verso il Grande Slam Per Berrettini è un punto di partenza

(Di lunedì 12 luglio 2021) Matteoera presente sugli spalti di Wembley e poi anche in campo per la festa degli azzurri. Il tennista romano ha assaporato, ha visto da vicino il trionfo, l’essere sul tetto d’Europa, ha capito cosa significa conquistare un titolo storico. Emozioni e sensazioni che sicuramente il neo numero otto del mondo ha messo dentro di sè per tornare alla caccia della vittoria in unoche gli è sfuggita ieri pomeriggio sui prati dinella finale contro. Sono state due settimane magnifiche quelle del tennista romano, ora terzo nella Race per le ATP Finals. ...

Un italiano finalista a Wimbledon è sempre stato un pensiero astratto. Un'idea lontana. Talmente lontana che non c'era spazio nemmeno per sognare, citando Matteo Berrettini dopo la vittoria contro Hurkacz in semifinale. "Gli italiani celebrano il successo della nazionale ai campionati europei di calcio. Gli Azzurri, guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini, hanno mostrato insieme a grandi individualità, un gioco di squadra straordinario."