Vietri Sul Mare, partiti i lavori di messa in sicurezza (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono iniziati questa mattina, nel territorio comunale di Vietri sul Mare, i lavori per la messa in sicurezza del primo tratto della costa d’Amalfi. Intervento riguarda il costone roccioso, in un punto particolarmente delicato dove si sono registrati nei mesi precedenti dei preoccupanti distacchi di rocce. Il tratto in questione è in pratica la prima parte del percorso della statale 163, la principale arteria che collega i comuni della costiera amalfitana, particolarmente trafficata durante il periodo estivo. Nel commentare l’avvio dei lavori, il sindaco di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono iniziati questa mattina, nel territorio comunale disul, iper laindel primo tratto della costa d’Amalfi. Intervento riguarda il costone roccioso, in un punto particolarmente delicato dove si sono registrati nei mesi precedenti dei preoccupanti distacchi di rocce. Il tratto in questione è in pratica la prima parte del percorso della statale 163, la principale arteria che collega i comuni della costiera amalfitana, particolarmente trafficata durante il periodo estivo. Nel commentare l’avvio dei, il sindaco di ...

Festa Italia, fuochi d'artificio e razzi provocano incendi ad Amalfi, Conca, Ravello e Vietri I festeggiamenti per il trionfo della Nazionale ai Campionati europei di calcio, la scorsa notte, hanno sconfinato in eccessi. Ben tre gli interventi dei Vigili del Fuoco, da Vietri sul Mare ad Amalfi ...

