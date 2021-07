Tennis, Berrettini: “Atp Finals? Ce la sto mettendo tutta per esserci” (Di lunedì 12 luglio 2021) “Ce la sto mettendo tutta per esserci“. Così Matteo Berrettini in un video messaggio per la presentazione del Masterplan delle Nitto Atp Finals, in programma a novembre 2021 nel capoluogo torinese. Il Tennista romano, protagonista della storica finale a Wimbledon 2021 (persa contro il fuoriclasse serbo Djokovic) è attualmente terzo nella classifica stagionale. “In bocca al lupo a tutti e speriamo di vederci a Torino“, aggiunge in conclusione Berrettini. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) “Ce la stoper“. Così Matteoin un video messaggio per la presentazione del Masterplan delle Nitto Atp, in programma a novembre 2021 nel capoluogo torinese. Ilta romano, protagonista della storica finale a Wimbledon 2021 (persa contro il fuoriclasse serbo Djokovic) è attualmente terzo nella classifica stagionale. “In bocca al lupo a tutti e speriamo di vederci a Torino“, aggiunge in conclusione. SportFace.

Advertising

trash_italiano : Gli italiani che pur di supportare Berrettini stanno studiando ora su Wikipedia le regole del tennis. #Wimbledon - Coninews : Grazie Matteo, ci hai fatto sognare! ?? A #Wimbledon, in una finale storica per il #tennis italiano, la vittoria va… - matteorenzi : Ciò che ha fatto Matteo Berrettini è comunque ENORME. Grazie a lui per questa avventura bellissima, al suo coach Vi… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tennis: Berrettini,'farò di tutto per essere alle Atp': (ANSA) - ROMA, 12 LUG - 'Ce la sto mettend… - crispiccini : RT @Coninews: Grazie Matteo, ci hai fatto sognare! ?? A #Wimbledon, in una finale storica per il #tennis italiano, la vittoria va in quattr… -