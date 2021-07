Temptation Island: un’ex coppia punge Tommaso e Valentina (Di lunedì 12 luglio 2021) Nell’ultima settimana non si è fatto altro che parlare che di Tommaso e Valentina, che come sappiamo hanno preso parte alla nuova edizione di Temptation Island. La coppia tuttavia nel corso della seconda puntata del reality ha già abbandonato il programma, dopo che la Nulli Augusti ha richiesto il falò di confronto anticipato. Valentina infatti Leggi su people24.myblog (Di lunedì 12 luglio 2021) Nell’ultima settimana non si è fatto altro che parlare che di, che come sappiamo hanno preso parte alla nuova edizione di. Latuttavia nel corso della seconda puntata del reality ha già abbandonato il programma, dopo che la Nulli Augusti ha richiesto il falò di confronto anticipato.infatti

Advertising

tedIasso : 3 ore di sonno e stasera c’è pure temptation island hanno detto proprio non tornerai mai sobria - zazoomblog : Temptation Island Valentina ama ancora Tommaso: “Ecco perché mi ha tradita” - #Temptation #Island #Valentina… - fr4nc15_93 : @celestialele Para il rigore: 'OK, torno a casa che c'è Temptation Island' - bloominho_ : @missjeongin_ TEMPTATION ISLAND O POSSESIVE SERIES BEH AHSHAHHAHAHAHA - infoitcultura : Temptation Island: Tommaso Eletti pronto per Uomini e Donne? -