Spezia, Thiago Motta: “Ritiro la base per conoscersi. Alla fine avremo tutti la stessa idea” (Di lunedì 12 luglio 2021) Lo Spezia di Thiago Motta è partito questa mattina per la volta di Prato allo Stelvio, provincia di Bolzano, iniziando ufficialmente la usa stagione 2021/2022. Alle 17:00 si è svolta la prima sessione di allenamento, prettamente improntata sulla parte fisica. “Il posto è davvero fantastico – le parole di Thiago Motta a margine del primo allenamento della stagione -, abbiamo tutto per lavorare al meglio. Nelle prossime settimane mi aspetto tanto lavoro insieme per preparare la nuova stagione. La base è conoscersi e Alla fine del ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Lodiè partito questa mattina per la volta di Prato allo Stelvio, provincia di Bolzano, iniziando ufficialmente la usa stagione 2021/2022. Alle 17:00 si è svolta la prima sessione di allenamento, prettamente improntata sulla parte fisica. “Il posto è davvero fantastico – le parole dia margine del primo allenamento della stagione -, abbiamo tutto per lavorare al meglio. Nelle prossime settimane mi aspetto tanto lavoro insieme per preparare la nuova stagione. Ladel ...

