Responsabilità medica: l'ospedale deve controllare le sacche per emotrasfusione (Di martedì 13 luglio 2021) Lucia Izzo - Per la Cassazione con il rapporto di spedalità la struttura si impegna a fornire un'assistenza sanitaria completa: sia la prestazione medica principale che gli obblighi di protezione accessori. Leggi su studiocataldi (Di martedì 13 luglio 2021) Lucia Izzo - Per la Cassazione con il rapporto di spedalità la struttura si impegna a fornire un'assistenza sanitaria completa: sia la prestazioneprincipale che gli obblighi di protezione accessori.

