Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera | 12 luglio 2021

(Di lunedì 12 luglio 2021) Questa sera, lunedì 12, su Rete 4 torna, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono glidi, 12, di? Di seguito tutte leDopo le sfide sportive di Londra, arrivano le prove più ...

Advertising

ItaliaViva : ?? Questa sera, alle 22.30, @matteorenzi sarà ospite a Quarta Repubblica, su Rete4. - VittorioSgarbi : Era curiosa e fu emozionata davanti alle opere d’arte, nella casa di Roma, nella sua ultima intervista a me, renden… - VittorioSgarbi : Raffaella Carrà era come Raffaello: perfetta. («Quarta Repubblica, 5/07/2021). - patriziadegioia : RT @ItaliaViva: ?? Questa sera, alle 22.30, @matteorenzi sarà ospite a Quarta Repubblica, su Rete4. - rumba15342942 : RT @ItaliaViva: ?? Questa sera, alle 22.30, @matteorenzi sarà ospite a Quarta Repubblica, su Rete4. -

Ultime Notizie dalla rete : Quarta Repubblica

... siamo campioni d'Europa! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Italianel ranking Fifa/ Balzo ... rispettivamente,Ceca e Italia (e purtroppo ricordiamo bene quell'episodio). Oggi ...... in onda dalle 21.25 su Rai 1 Hawaii Five - 0 e NCIS: New Orleans (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 2 Report (inchieste giornalistiche), in onda alle 21.20 su Rai 3(talk show, ...Quarta Repubblica torna questa sera, lunedì 12 luglio , con una nuova puntata in diretta su Rete 4 , condotta come sempre da Nicola Porro.Stasera in tv , lunedì 12 luglio , prendono il via le repliche della serie " La vita promessa " con Luisa Ranieri e Francesco ...