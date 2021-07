Phoebe Philo is back! Dopo tre anni di assenza | la designer torna a creare

(Di lunedì 12 luglio 2021) «Essere nel mio studio e ritrovarmi a fare ancora una volta è stato eccitante e incredibilmente appagante». Così Phoebe Philo, la donna che per 10 anni è stata la linfa vitale di maison Céline, ha annunciato a Business of Fashion il suo ritorno nella moda.

ppioppeto : Buongiorno a questo lunedì glorioso che ci ha ridato Phoebe Philo - __davidxx__ : a me del ritorno della coppa a casa frega niente, mentre il ritorno di phoebe philo mi fa piangere -

Lontana dal mondo della moda da quando nel 2017 aveva lasciato la guida di Celine ,torna in scena con un brand che porterà il suo nome e con Lvmh come investitore di minoranza. Un sostegno che dovrebbe lasciarla libera di esprimere la propria visione. Dalle poche ...Grazie alla collaborazione con la stilista, che ha rivoluzionato lo stile femminile con la sua estetica minimale, il manager riesce nell'impresa di rilanciare il brand: 'Ha completamente ...La designer britannica, ex Celine, ha fondato una fashion label che porta il suo nome, partecipata con una quota di minoranza dal gruppo di Bernard ...La designer britannica, ex Celine, ha fondato la sua fashion label partecipata con una quota di minoranza dal gruppo di Bernard Arnault. Maggiori ...