Libano | bimba di 10 mesi muore per mancanza di medicinali | inchiesta

Le autorità libanesi hanno aperto un'inchiesta sulla morte in ospedale di una bambina di 10 mesi per una presunta 'assenza di medicinali' causata dalla crisi economica. La piccola, Juri Sayyied, è ...... laha confidato le proprie angosce e le proprie speranze in un breve testo in forma epistolare, che è stato tradotto in italiano dall'ambasciata delpresso la Santa Sede e dal quale è ...Le autorità libanesi hanno aperto un'inchiesta sulla morte in ospedale di una bambina di 10 mesi per una presunta "assenza di medicinali" causata dalla crisi economica. La piccola, Juri Sayyied, è mor ...Da Varese al Libano. Molti degli aiuto che i Caschi blu Italiani della missione in Libano hanno donano alla popolazione sono frutto della generosità varesina ...