Le Iene: Ecco La Nuova Conduttrice! (Di lunedì 12 luglio 2021) Le Iene: Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset ormai da qualche giorno e per l'azienda è necessario riorganizzare molte cose. In primis Le Iene, che restano senza la loro conduttrice. La scelta sembra essere ricaduta su Elodie… Ecco le ultime indiscrezioni! Dopo l'addio a Mediaset, arrivato dopo 25 anni di ininterrotta collaborazione con loro, Alessia Marcuzzi ha lasciato anche il suo ruolo storico di conduttrice alle Iene. Per questo motivo, vista dell'imminente stagione autunnale, Mediaset sta cercando qualcuno che possa occupare il vuoto lasciato dalla Marcuzzi. Il nome più papabile al momento sembra essere quello di ...

