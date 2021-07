Lazio rischia zona gialla | l’allarme di Magi | “I contagi aumentano | verso chiusure estive e nuove restrizioni”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 luglio 2021) Sembra non esserci tregua per l’incubo Coronavirus. Dalla variante brasiliana a quella sudafricana, ora in Italia si teme per la mutazione Delta, quella che pare essere di più facileosità e trasmissibilità. Sembrava appartenere a una realtà lontana, quasi come se non ci appartenesse. Eppure, i primisi sono registrati anche da noi e ora la preoccupazione è massima, al punto che molti esperti già parlano die misure (di nuovo) restrittive. Se in quattro Regioni i parametri sembrano essere in aumento e il presidente della Campania ha già ipotizzato uno scenario per nulla roseo, l’allerta c’è anche nel ...