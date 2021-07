Italia, Mancini: «Insieme ai tifosi scritta una delle più belle pagine della storia del calcio» (Di lunedì 12 luglio 2021) Il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha commentato al Quirinale la vittoria dell’Europeo Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, sul Colle del Quirinale ha parlato di fronte al presidente Mattarella per la vittoria dell’Europeo da parte dell’Italia. «Ringrazio Mattarella per essere stato il nostro primo tifoso. Grazie a tanti Italiani abbiamo capito quanto sia forte l’amore del nostro Paese per la Nazionali. Abbiamo regalato momenti di felicità ai nostri connazionali, scrivendo Insieme una delle più belle ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Il commissario tecnico dell’Robertoha commentato al Quirinale la vittoria dell’Europeo Roberto, commissario tecnicoNazionale, sul Colle del Quirinale ha parlato di fronte al presidente Mattarella per la vittoria dell’Europeo da parte dell’. «Ringrazio Mattarella per essere stato il nostro primo tifoso. Grazie a tantini abbiamo capito quanto sia forte l’amore del nostro Paese per la Nazionali. Abbiamo regalato momenti di felicità ai nostri connazionali, scrivendounapiù...

