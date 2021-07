Italia-Inghilterra, i meme più divertenti della vittoria a Euro 2020 (Di lunedì 12 luglio 2021) Lo humor britannico è quasi leggenda. Ma a ridere, dopo essersi portati a casa il titolo di campioni d’Europa a Euro 2020 (giocato, come ormai sanno anche i sassi, con un anno di ritardo), sono soprattutto gli Italiani. Grazie alla vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra a Wembley ai rigori l’11 luglio (stessa fortunata data del trionfo della Nazionale azzurra ai Mondiali di Spagna nel 1982), i tifosi possono lasciarsi andare ai festeggiamenti in piazza, non esattamente a prova di distanziamento da pandemia, e a quelli sui social. A suon di ... Leggi su wired (Di lunedì 12 luglio 2021) Lo humor britannico è quasi leggenda. Ma a ridere, dopo essersi portati a casa il titolo di campioni d’pa a(giocato, come ormai sanno anche i sassi, con un anno di ritardo), sono soprattutto glini. Grazie alladell’contro l’a Wembley ai rigori l’11 luglio (stessa fortunata data del trionfoNazionale azzurra ai Mondiali di Spagna nel 1982), i tifosi possono lasciarsi andare ai festeggiamenti in piazza, non esattamente a prova di distanziamento da pandemia, e a quelli sui social. A suon di ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : Mancini-Vialli: abbraccio e lacrime dopo Italia-Inghilterra a Wembley #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Mancini… - OFF__gio : @proudforLT2 peró non ti sei indignata per le cose fatte sia dai tifosi che dai giocatori nei giorni prima della pa… - Ravenclaws4Life : RT @darthIoki: MA I RUSSO BROTHERS CHE TIFAVANO ITALIA STO MALISSIMO QUI C’ERA VERAMENTE TUTTO IL MONDO CONTRO L’INGHILTERRA -