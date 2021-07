iPhone 13 | il LiDAR rimarrà un’esclusiva dei modelli Pro e Pro Max | RumorHDblog it

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il sensoreanche per quest’annodi13 Pro e13 Pro Max. La previsione dello sviluppatore (e leaker in questo caso) @dylandkt va contro le…Read More L'articolo13, ildeiPro e Pro Max.it proviene da HelpMeTech.

Da anni Apple sta investendo moltissimo nella realtà aumentata e da mesi circolano anticipazioni sul piano della multinazionale di dotare tutti i prossimi 13 di sensore: nel momento in cui scriviamo non vengono fornite spiegazioni sul cambio di rotta, ma si indica che anche per la generazione di quest'anno solo gli 13 Pro saranno ...Il sensore LiDAR rimarrà anche per quest'anno un'esclusiva di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. La previsione dello sviluppatore (e leaker in questo caso) @dylandkt va contro le affermazioni dall'ana ...Ad inizio anno sembrava che Apple fosse interessata a portare i LiDAR su tutti i suoi iPhone 13. Sembra che non sia vero.