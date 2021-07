Ineos Grenadier | il super fuoristrada mostra gli interni

(Di lunedì 12 luglio 2021) Prime immagini dell' abitacolo per, ilduro e puro, che riprende, per stile e meccanica , la filosofia della prima serie del Land Rover Defender, icona dell'off - road ...

Prime immagini dell' abitacolo per, il fuoristrada duro e puro, che riprende, per stile e meccanica , la filosofia della prima serie del Land Rover Defender, icona dell'off - road rimasta in produzione dal 1948 al ... INEOS ha svelato le prime foto degli interni del suo nuovo fuoristrada Grenadier. Si tratta di un progetto portato avanti da INEOS, un'azienda chimica di proprietà del miliardario Jim Ratcliffe che ha voluto entrare nel settore auto. Il fuoristrada mostra un abitacolo al passo con i tempi per tecnologia, pur non rinunciando a uno stile originale ...