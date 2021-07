Incidente sulla Colombo: morto anche il 22enne Antonio Bevilacqua (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo la tragica morte di Alessandro Rega, il 25enne che nella mattinata di ieri ha perso la vita in un Incidente stradale avvenuto via del Canale della Lingua all’intersezione con via Cristoforo Colombo, in zona Casal Palocco a Roma, neanche Antonio Bevilacqua, ce l’ha fatta. Incidente mortale Il sinistro è avvenuto tra una Smart For Four e una Ford Ka. Alessandro e Antonio, erano a bordo della smart assieme ad altri due amici in direzione Roma. La donna conducente della Ford Ka non è rimasta ferita gravemente ma è stata comunque trasportata in ospedale per gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo la tragica morte di Alessandro Rega, il 25enne che nella mattinata di ieri ha perso la vita in unstradale avvenuto via del Canale della Lingua all’intersezione con via Cristoforo, in zona Casal Palocco a Roma, ne, ce l’ha fatta.mortale Il sinistro è avvenuto tra una Smart For Four e una Ford Ka. Alessandro e, erano a bordo della smart assieme ad altri due amici in direzione Roma. La donna conducente della Ford Ka non è rimasta ferita gravemente ma è stata comunque trasportata in ospedale per gli ...

Advertising

CorriereCitta : Incidente sulla Colombo: morto anche il 22enne Antonio Bevilacqua - baritoday : Incidente sulla statale 16, rallentamenti e code in direzione sud - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Ostia, incidente mortale sulla Colombo: auto non rispetta il rosso e si schianta contro un pino, traffico in tilt https… - EmArm78 : RT @DirdiCronaca: #EsaroCronacaAbb Incidente sulla SP241 a Tarsia. Una signora resta incastrata dopo l'impatto - DirdiCronaca : #EsaroCronacaAbb Incidente sulla SP241 a Tarsia. Una signora resta incastrata dopo l'impatto -