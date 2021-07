Flavio Insinna, critiche pesanti da un collega: “Come ha fatto a sottovalutarlo” (Di lunedì 12 luglio 2021) Le critiche fanno parte del mestiere di conduttore, si sa: ma stavolta Flavio Insinna ne ha ricevute di davvero dure. Flavio Insinna (Screenshot Instagram)Quando ha scelto di confrontarsi con un programma Come Il Pranzo è Servito, Flavio Insinna aveva di sicuro messo in conto che non a tutti sarebbe andato bene il confronto con un “mostro sacro” Come Corrado. Ed è altrettanto certo che un programma con una storia così intensa e di tale successo Come quello di Corrado non potesse essere rimesso in onda senza suscitare ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 luglio 2021) Lefanno parte del mestiere di conduttore, si sa: ma stavoltane ha ricevute di davvero dure.(Screenshot Instagram)Quando ha scelto di confrontarsi con un programmaIl Pranzo è Servito,aveva di sicuro messo in conto che non a tutti sarebbe andato bene il confronto con un “mostro sacro”Corrado. Ed è altrettanto certo che un programma con una storia così intensa e di tale successoquello di Corrado non potesse essere rimesso in onda senza suscitare ...

