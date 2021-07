Europei: a Milano 15 feriti in piazza (Di lunedì 12 luglio 2021) E' stata un'esplosione di gioia, ma anche di follia, a Milano, quella che ha caratterizzato la notte dei festeggiamenti per la vittoria agli Europei, con 15 feriti soccorsi, di cui tre gravi, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) E' stata un'esplosione di gioia, ma anche di follia, a, quella che ha caratterizzato la notte dei festeggiamenti per la vittoria agli, con 15soccorsi, di cui tre gravi, in ...

Advertising

Corriere : Bombe carta, razzi e petardi: a Milano 15 feriti in Duomo, 3 gravi - repubblica : Finale degli Europei, a Milano 15 feriti nei festeggiamenti in piazza Duomo: gravi tre ventenni - SkyTG24 : Festa vittoria Euro 2020 a Milano: 15 feriti in piazza Duomo, 3 gravi - DanieleMeloni80 : non è Lercio. - LenaPoros : RT @TgrRai: #Europei, a Milano 15 feriti in piazza Duomo: tre sono ventenni in gravi condizioni. Notte di festa e follia, con cortei, caros… -