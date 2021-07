De Castro: “Pagelle al cibo non è soluzione” (Di lunedì 12 luglio 2021) “Le Pagelle al cibo non sono la soluzione, non può esserci un algoritmo a fare la scelta al posto nostro: deve esserci, questo sì, un consumatore che possa farlo in maniera autonoma”: è la posizione del deputato del Parlamento Europeo Paolo De Castro rispetto alla proposta di Nutri-score, la proposta arrivata sul tavolo della Commissione Europea che attribuisce una misurazione qualitativa agli alimenti in base al loro contenuto in valore assoluto di sali, zuccheri e grassi. L’incontro, dedicato al tema delle “Strategie per la ripartenza del Made in Italy” , ha visto la partecipazione di personalità di prima fila del Made ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 luglio 2021) “Lealnon sono la, non può esserci un algoritmo a fare la scelta al posto nostro: deve esserci, questo sì, un consumatore che possa farlo in maniera autonoma”: è la posizione del deputato del Parlamento Europeo Paolo Derispetto alla proposta di Nutri-score, la proposta arrivata sul tavolo della Commissione Europea che attribuisce una misurazione qualitativa agli alimenti in base al loro contenuto in valore assoluto di sali, zuccheri e grassi. L’incontro, dedicato al tema delle “Strategie per la ripartenza del Made in Italy” , ha visto la partecipazione di personalità di prima fila del Made ...

