Crema chantilly perfetta | tutti gli errori che ci penalizzano | dovete fare così

Leggi su chedonna

(Di lunedì 12 luglio 2021) Ci sono soltanto tre ingredienti per preparare un’ottima, mahanno bisogno di essere rispettati. Evitate questiPrendete nota: 500 ml di panna fresca, 100 grammi di zucchero a velo e 1 bacca di vaniglia. Il segreto per unaè tutto qui, in questi tre ingredienti che messi insieme L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it