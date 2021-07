Claudia e Ste al falò di confronto a Temptation Island: la decisione della coppia sulle nozze (Di lunedì 12 luglio 2021) Il viaggio di Claudia e Ste a Temptation Island è a una svolta decisiva. La coppia, che tra un mese si dovrebbe sposare, è giunta al momento cruciale della loro esperienza all’Is Morus Relais: il falò di confronto. A richiederlo è Claudia dopo aver visto il fidanzato in lacrime in un video, motivo che l’ha spinta ad un confronto con lui. Claudia e Ste a Temptation Island: la svolta decisiva Svolta decisiva nella storia d’amore di Claudia e Ste, la coppia ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 12 luglio 2021) Il viaggio die Ste aè a una svolta decisiva. La, che tra un mese si dovrebbe sposare, è giunta al momento crucialeloro esperienza all’Is Morus Relais: ildi. A richiederlo èdopo aver visto il fidanzato in lacrime in un video, motivo che l’ha spinta ad uncon lui.e Ste a: la svolta decisiva Svolta decisiva nella storia d’amore die Ste, la...

TemptationITA : L’abbraccio che mancava da tempo! Siete tutti sintonizzati su Canale 5 per il falò di confronto tra Claudia e Ste?… - TemptationITA : Claudia sembra aver raggiunto nuove consapevolezze sul suo rapporto con Ste! Falò di confronto in arrivo?… - TemptationITA : Ste è molto deluso dai comportamenti di Claudia! Come finirà il loro viaggio nei sentimenti? #TemptationIsland - mmati__ : RT @seisicura: Tentatore: Ti ho fatto un anello Claudia: grazie dove lo metto Ste: nel culo #temptationisland - digi0danni : “sei una stronza ma ti amo” cit il mio ragazzo in loop ogni volta che litighiamo, altro che Ste e Claudia #Temptationsisland -