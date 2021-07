Berrettini balza all' ottavo posto del ranking Atp e scavalca Federer

(Di lunedì 12 luglio 2021) Aumentano le chance di qualifica per le Atp Finals: "Ce la sto mettendo tutta". Alle 17 l'incontro al Quirinale con il presidente Mattarella

...postoAlexander Zverev, che scavalca Dominic Thiem, assente sui prati londinesi e sceso in sesta piazza. Andrey Rublev si conferma settimo; mentra lle sue spalle il romano Matteto, ...CLASSIFICA ATP - ITALIANI TOP 15 9, Matteo (ITA) 0 3.958 punti 19 Sinner, Jannik (ITA) 0 2.500 28 Sonego, Lorenzo (ITA) 0 2.132 29 Fognini, Fabio (ITA) 0 1.933 76 Musetti, Lorenzo (ITA) 0 ...Aumentano le chance di qualifica per le Atp Finals: "Ce la sto mettendo tutta". Alle 17 l'incontro al Quirinale con il presidente Mattarella ...Matteo Berrettini (entrato prepotentemente in top ... il decimo azzurro tra i primi 100. Da segnalare il balzo di 29 posizioni compiuto dal 19enne Flavio Cobolli, questa settimana numero 340 ...