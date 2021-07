(Di lunedì 12 luglio 2021) Scaglia un sasso contro un automezzo del Reparto Mobile:perLa Polizia di Stato diha tratto in arresto un cittadino di nazionalità albanese, di 28 anni, responsabile del reato die danneggiamento aggravato. Nella notte appena trascorsa, durante i festeggiamenti per la vittoria

La Polizia di Modena haun cittadino di albanese, di 28 anni, per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento ...della nazionale italiana al Campionato europeo di calcio ilsi è ...Ilalbanese, sedicente e clandestino, risulta gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per rapina, lesioni personali, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, nonché ...Scaglia un sasso contro un automezzo del Reparto Mobile: arrestato 28enne per resistenza a pubblico ufficiale a Modena ...Modena, 12 luglio 2021 - Durante i festeggiamenti notturni per la vittoria della nazionale italiana agli Europei, la polizia di Stato ha arrestato un 28enne di origini albanesi, con numerosi precedent ...