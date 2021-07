Wimbledon, finale Djokovic-Berrettini: la croata Cicak sarà giudice di sedia, prima donna nella storia (Di domenica 11 luglio 2021) La finale di Wimbledon 2021 tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini sarà arbitrata dalla giudice di sedia Marija Cicak. Si tratta di una storica svolta, perchè la 43enne croata di Zagabria sarà la prima donna nella storia del singolare maschile ad arbitrare la finale dei Championships in oltre 130 anni. La Cicak è già stata giudice di sedia nella finale del ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Ladi2021 tra Novake Matteoarbitrata dalladiMarija. Si tratta di una storica svolta, perchè la 43ennedi Zagabrialadel singolare maschile ad arbitrare ladei Championships in oltre 130 anni. Laè già statadidel ...

