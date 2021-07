Wimbledon 2021, Berrettini: “Novak migliore di me. Questo è l’inizio, non una fine” (Di domenica 11 luglio 2021) “Le sensazioni sono troppe da poter gestire, e anche in Questo Novak è stato migliore di me. Sta scrivendo la storia di Questo sport, merita tutto. Sono contento per la finale, spero non sarà l’ultima”. Sono queste le dichiarazioni a caldo di Matteo Berrettini, uscito sconfitto dalla finale di Wimbledon per mano di Novak Djokovic. “E’ una bellissima sensazione essere qui, ci voleva solo quel passo in più. Voglio congratularmi col team di Novak, ma anche il mio, oltre alla mia famiglia e i miei amici. Senza di loro tutto Questo non sarebbe ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) “Le sensazioni sono troppe da poter gestire, e anche inè statodi me. Sta scrivendo la storia disport, merita tutto. Sono contento per la finale, spero non sarà l’ultima”. Sono queste le dichiarazioni a caldo di Matteo, uscito sconfitto dalla finale diper mano diDjokovic. “E’ una bellissima sensazione essere qui, ci voleva solo quel passo in più. Voglio congratularmi col team di, ma anche il mio, oltre alla mia famiglia e i miei amici. Senza di loro tuttonon sarebbe ...

Advertising

SkySport : ?? WIMBLEDON ???? BERRETTINI VINCE IL 1° SET ?? DJOKOVIC (7-6) ? ?? #BerrettiniDjokovic ?? LIVE su Sky Sport Uno, Sky Spo… - SkySport : ?? Wimbledon, Berrettini-Djokovic: la finale anche in chiaro su @TV8it #SkyTennis #Wimbledon @NOWTV_It @SkyTG24… - repubblica : Wimbledon, Berrettini per tutti: Sky trasmette la finale in chiaro. Djokovic: 'Spero che l'Italia vinca solo a Wemb… - RadioTadino : RT @SkyTG24: #Wimbledon, è #Djokovic a vincere la finale - PostBreve : #Wimbledon2021: #Djokovic vince il 20° Slam battendo in finale #Berrettini -