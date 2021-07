Wimbledon 2021, Berrettini-Djokovic: statistiche, pronostici e curiosità (Di domenica 11 luglio 2021) Berrettini-Djokovic è la sfida finale dell’edizione 2021 del torneo di Wimbledon. Da una parte il tennista italiano 9° nella classifica ATP e per la prima volta approdato a questa fase, dall’altra il numero uno al mondo. Queste le statistiche, i pronostici e le curiosità dell’incontro in programma oggi alle 15.00 a Londra. La crescita di Berrettini e il campione Matteo Berrettini, 9° nella classifica ATP, è già nella storia. Mai nessun tennista italiano, infatti, era riuscito ad arrivare alla finale in un uno dei più iconici tornei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 luglio 2021)è la sfida finale dell’edizionedel torneo di. Da una parte il tennista italiano 9° nella classifica ATP e per la prima volta approdato a questa fase, dall’altra il numero uno al mondo. Queste le, ie ledell’incontro in programma oggi alle 15.00 a Londra. La crescita die il campione Matteo, 9° nella classifica ATP, è già nella storia. Mai nessun tennista italiano, infatti, era riuscito ad arrivare alla finale in un uno dei più iconici tornei ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS BERRETTINI IN FINALE A WIMBLEDON BATTUTO HURKACZ IN 4 SET (6-3, 6-0, 6-7, 6-4) ?… - ilpost : Matteo Berrettini è in finale a Wimbledon - SkySport : ?? Wimbledon, Berrettini-Djokovic: la finale anche in chiaro su @TV8it #SkyTennis #Wimbledon @NOWTV_It @SkyTG24… - zazoomblog : Wimbledon-Euro 2020: sarà una domenica dalle forti palpitazioni azzurre - #Wimbledon-Euro #2020: #domenica - transnazionale : La regina di Wimbledon 2021 è Ashleigh Barty #spaziotransnazionale informa -