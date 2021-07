Variante Delta, preoccupazione per la ripresa globale (Di domenica 11 luglio 2021) “La Variante Delta del Covid potrebbe minacciare la ripresa globale perché siamo un’economia interconnessa, ciò che accade in qualsiasi parte del mondo colpisce tutti gli altri paesi”. A lanciare l’allarme il segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, incontrando la stampa a margine del G20 Finanze di Venezia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 11 luglio 2021) “Ladel Covid potrebbe minacciare laperché siamo un’economia interconnessa, ciò che accade in qualsiasi parte del mondo colpisce tutti gli altri paesi”. A lanciare l’allarme il segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, incontrando la stampa a margine del G20 Finanze di Venezia. L'articolo proviene da Italia Sera.

